Заказать звонок

Доктор Фёдоров
Врач-психотерапевт, сомнолог

Я с Вами, чтобы помочь

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Это про вас?

Это про вас?

Бессонница

подробнее

Тревога

подробнее

Паническая атака

подробнее

Увеличивается вес несмотря на диету

подробнее

Синдром беспокойных ног

подробнее

Поставлю диагноз и назначу эффективное лечение!

Онлайн консультирование. Берегите время!
В лечении применяю CBT-I, ACT, MBSR, MBCT
Интерпретация проведенных обследований
Поиск и лечение первоначальной причины заболевания
Выбор тактики лечения, направленной на стойкий результат
Гнездо Кукухи. Создай сам позитивные убеждения и чувства
подробнее
Консультация по скайп, зум, ватсап
оставить заявку
Курсы
подробнее

Появились вопросы?

Оставьте контактные данные и Я перезвоню вам!

Нажимая на кнопку "Отправить", Вы соглашаетесь с правилами на обработку персональных данных

Преимущества

Многолетний опыт

Более 15 лет успешного лечения бессонницы, депрессии, тревоги, панического расстройства.
Дипломированный врач психотерапевт
Отзывы

Вопрос - ответ

Необходимо строгое соблюдение гигиены сна, проведение когнитивно - поведенческой терапии.

Первое улучшение Вы получите уже после первого сеанса. В среднем для решения проблемы требуется 4-6 сеансов.

Срочно обратиться к сомнологу!

В первую очередь необходимо сдать анализ крови на ферритин, общий анализ крови и далее консультация врача

Паническое расстройство развивается в следствии нарушения мышления и восприятия действия адреналина на организм. Эта патология лечится у психотерапевта.

Оставить заявку

Я всегда рад ответить на любой Ваш вопрос

Нажимая на кнопку "Отправить", Вы соглашаетесь с правилами на обработку персональных данных