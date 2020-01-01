Доктор Фёдоров
Врач-психотерапевт,
сомнолог
Я с Вами, чтобы помочь
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Поставлю диагноз и назначу эффективное лечение!
Онлайн консультирование. Берегите время!
В лечении применяю CBT-I, ACT, MBSR, MBCT
Интерпретация проведенных обследований
Поиск и лечение первоначальной причины заболевания
Выбор тактики лечения, направленной на стойкий результат
Консультация по скайп, зум, ватсап
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Преимущества
Многолетний опыт
Более 15 лет успешного лечения бессонницы, депрессии, тревоги, панического расстройства.
Более 15 лет успешного лечения бессонницы, депрессии, тревоги, панического расстройства.
Дипломированный врач психотерапевт
Вопрос - ответ
Необходимо строгое соблюдение гигиены сна, проведение когнитивно - поведенческой терапии.
Первое улучшение Вы получите уже после первого сеанса. В среднем для решения проблемы требуется 4-6 сеансов.
Срочно обратиться к сомнологу!
В первую очередь необходимо сдать анализ крови на ферритин, общий анализ крови и далее консультация врача
Паническое расстройство развивается в следствии нарушения мышления и восприятия действия адреналина на организм. Эта патология лечится у психотерапевта.